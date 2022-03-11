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روسيا تقصف مطارين في أوكرانيا.. مشاهد توثّق الهجوم

منذ ساعتين
الهجوم استهدف مطارا في إيفانو فرانكيفسك

الهجوم استهدف مطارا في إيفانو فرانكيفسك

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أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام أوكرانية ونشرت عبر تويتر، اليوم الجمعة، قصفا روسيا على مطارين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف قوله، إن القوات الروسية شنت هجوما بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة على مطارين عسكريين في مدينتي لوتسك وإيفانو فرانكيفسك الأوكرانيتين، وعطلتهما عن العمل.

وأضاف المتحدث أن القوات الروسية دمرت 3213 منشأة عسكرية أوكرانية، منذ بدء موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، حسبما نقلت “رويترز”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن “الانفصاليين المدعومين من روسيا استولوا على مدينة فولنوفاخا الأوكرانية شمالي ميناء ماريوبول المحاصر المطل على بحر آزوف”.

وتعتبر فولنوفاخا ذات أهمية استراتيجية باعتبارها البوابة الشمالية لماريوبول.

وكانت صور جديدة بالأقمار الصناعية قد أظهرت أن قافلة ضخمة خارج العاصمة الأوكرانية قد انقسمت وانتشرت في البلدات والغابات بالقرب من كييف، مع رفع قطع مدفعية إلى مواقع إطلاق النار في تحرك عسكري محتمل للجيش الروسي، وفقما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

    المصدر :
  • وكالات

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