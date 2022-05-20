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روسيا تقطع الغاز عن فنلندا بدءًا من الغد

منذ 3 ساعات
علما روسيا وفنلندا

علما روسيا وفنلندا

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تتصاعد حدّة التوترات بين روسيا وجارتها فنلندا على مختلف الجبهات، اذ أدّى قرار الدولة الاسكندنافية الانضمام الى حلف الأطلسي الى توسيع الفجوة في العلاقات المتصدّعة أصلا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي آخر التطورات، أعلنت شركة الغاز الفنلندية المملوكة للدولة (غاسوم) اليوم الجمعة أن شركة غازبروم الروسية أبلغتها بأنها ستوقف شحنات الغاز الطبيعي اعتبارًا من صباح غد السبت.

جاء ذلك بعدما رفضت غاسوم تسديد قيمة الشحنات لشركة جازبروم إكسبورت بالروبل كما طلبت روسيا من الدول الأوروبية.

وكانت غازبروم للصادرات قد طلبت من الدول الأوروبية الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل على إثر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وأغلب عقود الإمداد باليورو أو الدولار، وقطعت موسكو بالفعل إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا الشهر الماضي بعد رفضهما الانصياع لقواعد الدفع الجديدة.

هذا ويأتي أغلب الغاز المستخدم في فنلندا من روسيا لكنّ الغاز لا يساهم سوى في خمسة بالمئة من استهلاكها السنوي من الطاقة.

في هذا السياق، قال “ميكا فليانين” الرئيس التنفيذي لجاسوم في بيان: “من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد التوريد الخاص بنا ستتوقف”.

وأضاف “مع ذلك، كنا نستعد جيدا لهذا الوضع، وطالما لا يوجد اضطرابات في شبكة نقل الغاز، سنكون قادرين على تزويد جميع عملائنا بالغاز في الأشهر المقبلة”.

من المقرر أن يتم قطع الإمدادات الروسية الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش غدا السبت 21 أيار.

وأكدت غاسوم أنها ستواصل تزويد العملاء في فنلندا بالغاز من مصادر أخرى عبر خط أنابيب (بلطيق كونيكتور) الذي يربط فنلندا بإستونيا.

وكانت الشركة الفنلندية قد حذرت يوم الأربعاء من أن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بسبب الخلاف على السداد بالروبل.

    المصدر :
  • رويترز

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