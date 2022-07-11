الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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روسيا تقلص إمدادات الغاز لإيطاليا

منذ 4 دقائق
شركة جازبروم

شركة جازبروم

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أعلنت شركة جازبروم أنها ستورد اليوم إلى إيني كميات من الغاز لما يقرب من 21 مليون متر مكعب في اليوم، في حين بلغ المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب في اليوم.

يأتي هذا بينما بلغ المتوسط في الأيام القليلة الماضية نحو 32 مليون متر مكعب في اليوم.

في المقابل تراجعت أسهم إيني بـ 1.2% إلى 11.09 يورو عند الساعة التاسعة و19 دقيقة صباحا بتوقيت ميلانو.

يأتي هذا بالتزامن مع توقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة عشرة أيام لإجراء أعمال صيانة مقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق.

وكانت إيني أعلنت منتصف حزيران/يونيو تراجع إمدادات الغاز من روسيا، لتنضم الشركة بذلك لقائمة آخذة في الاتساع من شركات تضررت إمداداتها جراء تصاعد التوترات بين موسكو وأوروبا.

ما زالت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الآن أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في مارس/آذار الماضي.

ومع ذلك تشير التطورات إلى أن اضطراب الإمدادات كان أسوأ مما توقعته الأسواق في أعقاب بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

وفي حين راهنت سوق الغاز على أزمة قصيرة الأجل تستمر لعدة شهور، في ذلك الوقت، فإن الأمر يشير الآن إلى أزمة حادة خلال الشتاء المقبل، وتستمر خلال العام المقبل وحتى عام 2024. وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي ككل.

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