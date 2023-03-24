روسيا تقلل تشغيل المصافي للحفاظ على صادرات النفط الخام

أظهرت بيانات من مصادر بالصناعة وحسابات لرويترز (الجمعة 24-3-2023) أن روسيا تخطط لخفض تشغيل المصافي في أبريل نيسان مما يسمح للدولة بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

وأظهرت البيانات والحسابات أن السعة الأولية للمصافي النفطية في روسيا ستنخفض ما بين 425 و455 ألف برميل يوميا في أبريل نيسان مقارنة بشهري فبراير شباط ومارس آذار وهو ما يقترب من خفض الإنتاج البالغ 500 ألف برميل يوميا الذي التزمت به الدولة في الفترة من مارس آذار إلى يونيو حزيران.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن خفض الإنتاج المعلن سيكون على أساس مستوى إنتاج فبراير شباط البالغ 10.2 مليون برميل يوميا.

ويتوقع أن ترتفع صادرات النفط الروسية من موانئها الغربية في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق على الرغم من خفض الإنتاج، ومن المرجح أن تستقر عند مستوى مماثل الشهر المقبل نتيجة التشغيل المنخفض للمصافي.

وتشير البيانات والحسابات إلى أن السعة الأولية لتصفية النفط من المصافي في أبريل نيسان من المتوقع أن تنخفض 3.19 مليون طن مقارنة مع 1.49 مليون طن في مارس آذار و1.23 مليون طن في فبراير شباط.

وقال متعاملون إن شهري أبريل نيسان ومايو أيار هما عادة أشهر صيانة موسمية للمصافي في روسيا، مما يعني أن عمليات التشغيل المنخفضة لن تمثل صدمة للسوق المحلية.

وصادرات المنتجات النفطية الروسية أكثر تضررا حتى الآن من النفط الخام من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان من الديزل على السفن تنتظر المشترين.

والصين والهند وتركيا من المشترين الرئيسيين للخام الروسي.