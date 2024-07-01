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روسيا: أوكرانيا أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على ثلاث مناطق

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2024 8:11 صباحًا
مسيرة أوكرانية

مسيرة أوكرانية

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على ثلاث مناطق متاخمة لها.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام أنه تم إسقاط 18 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وتدمير تسع طائرات في منطقة كورسك جنوبي بريانسك وتسع طائرات فوق منطقة بيلجورود إلى الجنوب.

وقال ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك عبر تطبيق تيليجرام إنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة للهجمات وهو ما أكده أيضا أليكسي سميرنوف حاكم كورسك.

ولا يكشف المسؤولون الروس في كثير من الأحيان عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا.

وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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