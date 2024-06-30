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روسيا تقول إنها أسقطت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2024 9:53 صباحًا
نظام دفاع جوي روسي

نظام دفاع جوي روسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل مستهدفة الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام أنه تم تدمير 15 طائرة مسيرة فوق منطقة كورسك، وتسع طائرات فوق منطقة ليبيتسك، وأربع طائرات فوق منطقة فورونيج، وأربع طائرات فوق بريانسك، واثنتين فوق أوريول، واثنتين فوق منطقة بيلجورود.

وذكرت مصادر روسية أنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة لتلك الهجمات.

وغالبا لا يكشف المسؤولون الروس عن المدى الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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