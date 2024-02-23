روسيا تقول إنها تتقدم غرباً بعد سيطرتها على أفدييفكا الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، أن قواتها تقدمت غرباً بعد سيطرتها على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت أيضا عددا من الأسلحة الأوكرانية المقدمة من الغرب في الأسبوع المنصرم، بما في ذلك سبعة صواريخ كروز من طراز ستورم شادو قدمتها بريطانيا، وصاروخ أمريكي موجه مضاد للطائرات من طراز باتريوت ومركبة إطلاق، و42 صاروخا من طراز هيمارس أطلقتها العديد من أنظمة الإطلاق.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة من ساحة القتال.

ولم يحدث تحول يذكر في الخطوط الأمامية منذ أواخر 2022 قبل الاستيلاء على أفدييفكا، وما تزال روسيا تسيطر على أقل من خمس الأراضي الأوكرانية.

والاستيلاء على أفدييفكا، بعد شهور من القتال وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبين، هو أول مكسب كبير لروسيا منذ الاستيلاء على مدينة باخموت في مايو أيار الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه بعد الاستيلاء على أفدييفكا “واصلت” وحدات من مجموعة “الوسط” في القوات الروسية “التقدم صوب الغرب”.

وأضافت الوزارة “بالتعاون مع الطيران والمدفعية، تغلبت القوات على أعداد ضخمة من الأفراد والمعدات الأوكرانية” في ستة تجمعات سكنية قريبة.