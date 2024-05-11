روسيا تقول إنها تصدت لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إنها تصدت لسلسلة من الهجمات الأوكرانية على أراضيها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تيليجرام أن قواتها أسقطت 21 صاروخا و16 طائرة مسيرة في مناطق بيلجورود وكورسك وفولجوجراد الروسية.

في حين، قال الجنرال أوليسكندر بافليوك قائد القوات البرية الأوكرانية إنه يتوقع أن تدخل الحرب المستمرة مع روسيا منذ 26 شهرا مرحلة حاسمة خلال الشهرين المقبلين مع محاولة موسكو استغلال التأخير في توريد إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وأضاف بافليوك في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست نشرت يوم الجمعة “روسيا تعلم أننا إذا تلقينا ما يكفي من الأسلحة في غضون شهر أو شهرين، فإن الوضع قد ينقلب ضدها”.

وتباطأت إمدادات الأسلحة الأمريكية لعدة أشهر بينما تعطلت حزمة المساعدات التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب اختلافات حولها داخل الكونجرس لكن تم إقرار هذا الإجراء أواخر الشهر الماضي.