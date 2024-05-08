روسيا تقول إنها ستستهدف القوات الفرنسية في حالة إرسالها لأوكرانيا

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2024، فرنسا من أنه إذا أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوات إلى أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيعتبر أفرادها أهدافا مشروعة.

وأثار ماكرون جدلا في فبراير شباط عندما قال إنه لا يستبعد إرسال قوات برية لأوكرانيا مستقبلا. وحذر الرئيس الفرنسي من أنه إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا فإن مصداقية أوروبا ستهوي إلى الصفر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين “من الطبيعي أن يفسر ماكرون نفسه هذا الكلام بهدف خلق حالة من عدم اليقين الاستراتيجي لروسيا”.

وأضافت “سنخيب آماله، فالوضع بالنسبة لنا يبدو واضحا”.

وأردفت قائلة “إذا ظهر فرنسيون في منطقة الصراع، فسيصبحون حتما أهدافا للقوات المسلحة الروسية. ويبدو لي أن باريس لديها بالفعل ما يثبت صحة ذلك”.

وأوضحت زاخاروفا أن روسيا ترى بالفعل تزايدا في عدد القتلى من حاملي الجنسية الفرنسية في أوكرانيا.

وقالت روسيا يوم الاثنين إنها ستجري مناورات عسكرية تتضمن تدريبا على نشر أسلحة نووية تكتيكية ردا على ما قالت موسكو إنها تهديدات من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.