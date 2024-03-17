روسيا تقول إنها صدُت 280 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، عن صد نحو 280 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني منذ بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت بامفيلوفا، اليوم الأحد، في المركز الإعلامي للجنة: “منذ بداية التصويت، تم صد حوالي 280 ألف هجوم على نظام التصويت الإلكتروني”، مضيفة: “من بين هذه الهجمات، كان 215 ألفا مباشرةً على بوابة التصويت”.

والسبت، أعلن رئيس المقر العام لمراقبة الانتخابات في موسكو 2024 فاديم كوفاليف، أن أكبر عدد من الهجمات على نظام التصويت عبر الإنترنت في موسكو يأتي من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال كوفاليف “هذه ليست المرة الأولى التي نسجل فيها هجمات على نظامنا… نرى أن معظم الخوادم التي تأتي منها الهجمات، تقع في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة”، وفق ما نقلته وكالة “تاس”.

يأتي ذلك فيما شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية، هجمات سيبرانية، وأخرى بالصواريخ والمسيرات أيضا.

هجوم واسع النطاق

فقد أعلن “حزب روسيا المتحدة الحاكم” أن جميع خدماته الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق، مضيفاً أنه علق خدماته غير الأساسية لصد الهجوم.

وأعلنت روسيا، الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 35 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فيما دخلت الانتخابات الرئاسية يومها

وقال مسؤولون روس في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية في البلاد، إن هجمات طائرات مسيرة أوكرانية على روسيا أدت إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط، واستهدفت موسكو وتسببت في انقطاع الكهرباء في مناطق حدودية.

وقال فلاديمير روجوف، المسؤول المحلي الذي عينته روسيا إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين هاجمتا مركز تصويت في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية اليوم الأحد. وكتب على تطبيق تيليجرام أن الهجوم تسبب في اشتعال النار في المبنى، لكن لم يسفر عن إصابات.