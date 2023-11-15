روسيا تقول إن العقوبات الأوروبية الجديدة جزء من "حرب شرسة" عليها

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثانية عشرة على روسيا جزء من “حرب شرسة” يشنها الغرب على البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا “بسبب استمرار العقوبات بلا نهاية على روسيا، أصبح الاتحاد الأوروبي ‘الأحمق المفيد’ لواشنطن”.

وأضافت أن الولايات المتحدة تستخدم أوروبا “كعصا” تستخدمها فيما وصفته بسياسة واشنطن “المناهضة لروسيا”.

وقالت إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة لن تحقق شيئا مضيفة أن عقوبات الغرب أضرت بالاتحاد الأوروبي نفسه.

وكانت قد أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنها ستقدم مشروع حزمة العقوبات الثانية عشرة على روسيا، والذي يشمل إجراءات ضد الجيش وجهات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات مرتبط بالبلاد، إلى المجلس الأوروبي.

وذكرت المفوضية أن اقتراحها يهدف إلى فرض عقوبات على أكثر من 120 فردا وكيانا إضافيا لدورهم في تقويض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.