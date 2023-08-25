روسيا تقول إن تصريحات بايدن عن تحطم الطائرة غير مقبولة

نقلت وكالة تاس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله الجمعة إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في تحطم طائرة غير مقبولة.

وقال بايدن الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا ودعت جماعة من المسلحين الروس تقاتل إلى جانب أوكرانيا في وقت سابق مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى تغيير ولائها والانضمام لها للثأر لمقتل قائد المجموعة ومؤسسها يفجيني بريجوجن ونائبه دميتري أوتكين.

وقالت السلطات الجوية الروسية إن بريجوجن وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو الأربعاء مما تسبب في مصرعهم جميعا.

وقال دنيس كابوستين قائد فيلق المتطوعين الروس في خطاب مصور نُشر في وقت متأخر أمس الخميس 24\8\2023 “أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم”.

وأضاف “إذا أردتم الثأر عليكم الانتقال إلى جانب أوكرانيا”.