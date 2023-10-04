روسيا تقول انها تواصلت مع أميركا والاتحاد الأوروبي بشأن قرة باغ قبل الأزمة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء إن روسيا تبادلت وجهات النظر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في ناجورنو قرة باغ قبل العملية العسكرية الخاطفة التي شنتها أذربيجان الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التقوا بنظراء لهم من روسيا في تركيا لإجراء محادثات طارئة حول قرة باغ قبل أيام فقط من بدء أذربيجان العملية العسكرية في المنطقة الانفصالية.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في أذربيجان أن الرئيس إلهام علييف قرر عدم المشاركة في اجتماع محتمل مع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا خلال قمة أوروبية في إسبانيا غدا الخميس 5\10\2023.

وكان من المفترض أن يشارك مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وأذربيجان في اجتماع في غرناطة بإسبانيا بعد العملية التي قامت بها باكو مؤخرا للسيطرة الكاملة على منطقة ناجورنو قرة باغ.