روسيا تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية في أسبوع

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، إنها كبدت الجيش الأوكراني حوالي 5000 قتيل وجريح وأسير في أسبوع.

وأوضح بيان الوزارة أنهم حققوا أيضاً إصابات بمجمعات منشآت صناعاته العسكرية فضلا عن تحسين مواقع الجيش على مختلف الاتجاهات.

ونفذت القوات المسلحة الروسية في الفترة من 4 إلى 10 فبراير الجاري، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، 31 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة الجوية والبحرية بعيد المدى وبالمسيرات ضد تلك المنشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع تضرر القدرات الإنتاجية للشركات التي أنتجت وتقوم بإصلاح الطائرات وطائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار، والقوارب المسيرة غير المأهولة.

بالإضافة إلى تدمير لحق بمنظومات إطلاق الصواريخ والراجمات، وتضرر نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب.

كما وتمكنت القوات المسلحة الروسية وفقا للبيان من تحسين موقعها على طول خط المواجهة في اتجاه كراسنوليمانسك وصدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه خلال أسبوع إلى 1500 قتيل وجريح عسكري.

وسيطر الجيش الروسي على مواقع مفيدة في اتجاهي كوبيانسك ودونيتسك، وكان هناك استسلام لـ36 عسكريا أوكرانيا.

وقامت القوات المسلحة بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في اتجاه جنوب دونيتسك وصدت 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية.

إلى ذلك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خيرسون خلال أسبوع أكثر من 245 عسكريا وعربة صواريخ “هيمارس” الأمريكية.

وتجاوز إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع في اتجاه كوبيانسك 725 عسكريا، وتم صد 36 هجوما للمجموعات الهجومية الأوكرانية.

أما عن الخسائر الأوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال أسبوع فقد تجاوزت 2190 عسكريا، وأكثر من 210 عسكريين في اتجاه زابوروجيه، وفقا للبيان.

وتمكنت قوات الجيش الروسي خلال الأسبوع أيضاً بحسب البيان من تدمير منصتي إطلاق ورادار لمنظومة الدفاع الجوي “إس-300″، بالإضافة إلى 8 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك خلال أسبوع 1160 عسكريا و3 دبابات، وفقا للبيان.