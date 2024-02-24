روسيا تكشف خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 24 فبراير/شباط 2024، أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك و92 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “ميغ-29” قرب بلدتي ياسينوفويه وسيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر التقرير أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1035 جنديا على مختلف محاور القتال.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

1: خسر العدو على محور كوبيانسك نحو 55 عسكريا

2: على محور دونيتسك قامت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” بتحسين وضعها على الخط الأمامي، وشملت خسائر العدو أكثر من 395 عسكريا ودبابتين و4 مركبات قتالية مدرعة، ومعدات عسكرية أخرى

3: على محور أفدييفكا واصلت وحدات مجموعة قوات “الوسط” الاستيلاء على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، كما صدت هجومين مضادين الذي خسر هناك نحو 425 جنديا بين قتيل وجريح و3 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة.

4: بلغت خسائر العدو نحو 125 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 35 عسكريا على محور خيرسون، حيث تم أيضا تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية.

5: إصابة قوات ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في 117 منطقة.

6: اعتراض قنبلة موجهة من طراز JDAM وقذيفتين من نظام HIMARS أمريكي الصنع.