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روسيا تكشف خطتها للتعامل مع أصول المناطق الأوكرانية المنضمة

منذ 16 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الأصول في المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي قد يتم تحويلها في المستقبل إلى شركات روسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الطبيعي عدم ترك “الأصول التي تم التنازل عنها” معطلة، مضيفا أن الحكومة ستتعامل مع هذه المشكلة.

وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون وغالبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان ضم روسيا للمناطق الأربع باعتباره غير قانوني.

وعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية باتت روسية.

لوا شك أن السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك شكل منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبريرا الماضي هدفا أساسيا للروس، من أجل ربط المناطق الشرقية تدريجيا مع شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها جنوباً.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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