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روسيا تلقي القبض على لاعبة كرة سلة أميركية.. ما السبب؟

منذ 13 دقيقة
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أفاد الكرملين الجمعة الواقع في 1 تموز بأن القبض على لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جرينر، التي قد تواجه السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدينت في تهم تتعلق بحيازة مادة مخدرة، ليس له دوافع سياسية.

وقال دميتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إنه تم العثور بحوزة جرينر على مادة مخدرة محظور تداولها وإن الحكم في يد المحكمة وحدها.

ووصلت نجمة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات (31 عاما) وهي مكبلة الأيدي إلى المحكمة الواقعة على مشارف موسكو صباح الجمعة لمواجهة التهم المنسوبة إليها، بعد أن قالت السلطات إنها عثرت على علبة سجائر تحتوي على زيت الحشيش في حقيبتها في شباط.

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