روسيا تمدد خفض إنتاجها من النفط حتى نهاية العام

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأحد إن روسيا ستمدد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وأعلنت روسيا هذه الخطوة بعد دقائق من إعلان السعودية والكويت وعمان والعراق والإمارات بأنها ستخفض الإنتاج أيضا حتى نهاية العام.

روسيا جزء من تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين.

وقال نوفاك في بيان “بصفته مشاركا مسؤولا في السوق وكإجراء احترازي للتحوط ضد المزيد من تقلبات السوق، سينفذ الاتحاد الروسي خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 من متوسط​​مستوى الإنتاج وفقا لتقييمات مصادر ثانوية لشهر فبراير شباط”.

ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير شباط.

وقال نوفاك في العاشر من فبراير شباط إن روسيا ستخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا في مارس آذار. وفي 21 مارس آذار، قال إن الخفض سيستمر حتى نهاية يونيو حزيران.

وفي 24 مارس آذار، قال نوفاك إن روسيا قريبة للغاية من الوصول إلى المستوى المستهدف للإنتاج الذي قال إنه 9.5 مليون برميل يوميا.