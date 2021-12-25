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روسيا تنتظر ردا من الناتو وواشنطن بخصوص الضمانات الأمنية

25 - ديسمبر - 2021
"روسيا وأمريكا"

"روسيا وأمريكا"

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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة والناتو على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في أسرع وقت ممكن، لكن لا يوجد موعد محدد.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي: “لا توجد مواعيد نهائية ومحددة (للرد الأمريكي والناتو). نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أنه في 17 ديسمبر الجاري، وزعت وزارة الخارجية الروسية مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق أفيد بأن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أبلغ مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، أن موسكو مستعدة لبدء المفاوضات على الفور حول مسودة هذه الوثائق. وسيمثل روسيا في المشاورات نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف.

في وقت سابق، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الناتو إلى بدء مفاوضات جوهرية بهدف تزويد روسيا بضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل. وأوضح أن الضمانات القانونية الموثقة هي بالضبط التي تحتاجها موسكو، لأن الزملاء الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم الشفوية.

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