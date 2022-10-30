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روسيا تنتقد الولايات المتحدة بعد تصريحاتها بشأن اتفاق الحبوب

منذ ساعتين
السفير الروسي في واشنطن السفير أناتولي أنطونوف

السفير الروسي في واشنطن السفير أناتولي أنتونوف

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انتقد سفير روسيا لدى واشنطن الولايات المتحدة الأحد، لإصدارها ما وصفه بتأكيدات كاذبة بشأن قرار موسكو تعليق مشاركتها في اتفاق استئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وكتب السفير أناتولي أنتونوف على تطبيق تيليجرام “رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول شائن حقا، لم نر أي علامة تنديد بالأعمال المتهورة لنظام كييف”.

وقال أنتونوف “يتم تجاهل كل المؤشرات على ضلوع متخصصين عسكريين بريطانيين في تنسيق الهجوم الكبير باستخدام طائرات مسيرة”.

ورفضت بريطانيا مزاعم روسيا ووصفتها بأنها كاذبة، وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بخطوة روسيا المتعلقة باتفاق الحبوب ووصفها بأنها “مشينة تماما” وقال إنها ستفاقم الجوع.

    المصدر :
  • رويترز

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