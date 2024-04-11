روسيا تنجح في إطلاق أول صاروخ فضائي من طراز أنجارا-إيه5

روسيا تطلق أول صاروخ فضائي من طراز أنجارا-إيه5 من قاعدة فوستوشني

أعلنت روسيا اليوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، نجاح تجربة إطلاق أول صاروخ فضائي من طراز أنجارا-إيه5 من قاعدة فوستوشني الفضائية. تم إجراء هذه التجربة بعد أن تعرضت المهمة لمشكلات فنية أدت إلى إلغاءها في اللحظات الأخيرة خلال اليومين الماضيين.

وصُنع الصاروخ أنجارا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، والهدف من إطلاقه هو إظهار الطموحات الروسية في مجال الفضاء بعد العهد السوفيتي والدور الآخذ في التزايد لقاعدة فوستوشني الفضائية التي تقع في غابات منطقة أمور في أقصى شرق روسيا.

وقالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوزموس) في ترجمة حية لعملية الإطلاق “الرحلة طبيعية… جميع الأنظمة تعمل بشكل طبيعي”.

وبعد دقائق، كان الصاروخ يسير بسرعة تزيد عن 25 ألف كيلومتر في الساعة ودخل المدار.

وقالت روسكوزموس إن أنجارا-إيه5 تم إطلاقه بحمولة اختبارية وعمل بشكل طبيعي. وانفصل القسم العلوي ووضع حمولة الاختبار في المدار.

وتم إلغاء تجربة الإطلاق أمس الأربعاء بسبب خلل في أنظمة التحكم في الإطلاق في محرك الصاروخ.

وبدأت روسيا مشروع أنجارا بعد سنوات قليلة من سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991 كمركبة إطلاق روسية الصنع تضمن الوصول إلى الفضاء حتى بدون قاعدة بايكونور الفضائية التي تستأجرها روسيا من قازاخستان.