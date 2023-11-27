روسيا تندد بالضربات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق

نددت روسيا الاثنين بالضربات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي ووصفتها بأنها استفزازية وخطيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الضربات التي شنتها إسرائيل أمس الأحد 26\11\2023 قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة المشتعلة بالفعل بسبب الحرب في غزة.

وأضافت زاخاروفا في بيان “نندد بشدة بالهجوم الاستفزازي الأخير الذي شنته إسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية في سوريا”.

وتابعت “نحن على قناعة بأن مثل هذه الممارسة البغيضة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عنه من زيادة في التوتر بالمنطقة”.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، إن تسلط موسكو الضوء مرارا على معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي، فضلا عن استضافتها وفدا من كبار مسؤولي حركة حماس.

وقال الجيش السوري وصحيفة موالية للحكومة إن الضربات الجوية الإسرائيلية أمس الأحد 26\11\2023 أخرجت مطار دمشق عن الخدمة وأجبرت الرحلات الجوية القادمة إليه على تحويل مسارها إلى وجهات أخرى.