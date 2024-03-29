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روسيا تندد بضربات إسرائيلية استهدفت العاصمة السورية "دمشق"

منذ ساعة واحدة
ماريا زاخاروفا

ماريا زاخاروفا

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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة 29 مارس/آذار 2024، إن موسكو تندد بالضربات الإسرائيلية على سوريا وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة دمشق.

نفذت إسرائيل أكثر هجماتها دموية منذ شهور على محافظة حلب في شمال سوريا في وقت مبكر من اليوم وقالت إنها قتلت قياديا بارزا في جماعة حزب الله بلبنان، في تكثيف لحملتها على الجماعات المتحالفة مع إيران بالتوازي مع حربها في قطاع غزة.

وقال زاخاروفا إن هذه الأفعال “تنبئ بعواقب شديدة الخطورة” في ضوء التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

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