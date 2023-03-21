الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تنسق للقاء بين مسؤولين أتراك وسوريين وإيرانيين

منذ ساعتين
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

A A A
طباعة المقال

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لوكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، إن موسكو تنسق مع سوريا وإيران وتركيا بشأن جدول زمني لاجتماع نواب وزراء خارجيتها.

وذكر مصدر بوزارة الخارجية التركية لرويترز أن اجتماعا كان مقررا عقده الأسبوع الماضي قد تأجل.

ونقلت الوكالة عن بوجدانوف قوله “لم نتفق على أي شيء بعد، لذا لا يوجد شيء لتأجيله”.

وأضاف “ننطلق من حقيقة أنه كلما انعقد ذلك (الاجتماع) أسرع كان أفضل. لكن زملاءنا من السوريين والأتراك والإيرانيين لديهم خطط عمل وجداول زمنية. وبينما لا يوجد تاريخ محدد، فسنواصل التنسيق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الأوكراني- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
6 أشهر حاسمة.. حشد أوكراني ودعم غربي للهجوم المنتظر
دونالد ترامب
اعتقال ترامب.. أجواء ضبابية وسيناريوهات غير مسبوقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
لافروف يتهم الغرب بتقويض الأمن في القوقاز

الأكثر قراءة

مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
هزة أرضية
هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء