روسيا تنسق للقاء بين مسؤولين أتراك وسوريين وإيرانيين

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف لوكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، إن موسكو تنسق مع سوريا وإيران وتركيا بشأن جدول زمني لاجتماع نواب وزراء خارجيتها.

وذكر مصدر بوزارة الخارجية التركية لرويترز أن اجتماعا كان مقررا عقده الأسبوع الماضي قد تأجل.

ونقلت الوكالة عن بوجدانوف قوله “لم نتفق على أي شيء بعد، لذا لا يوجد شيء لتأجيله”.

وأضاف “ننطلق من حقيقة أنه كلما انعقد ذلك (الاجتماع) أسرع كان أفضل. لكن زملاءنا من السوريين والأتراك والإيرانيين لديهم خطط عمل وجداول زمنية. وبينما لا يوجد تاريخ محدد، فسنواصل التنسيق”.