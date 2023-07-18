روسيا تنفذ ضربة انتقامية في أوديسا وقواتها تتقدم في كوبيانسك

في آخر تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت ليلا وبأسلحة عالية الدقة، مواقع كان يجري فيها التحضير لهجمات ضد روسيا باستخدام مسيرات بحرية وأماكن تصنيعها في منطقة أوديسا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “وجهت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية ضربة انتقامية مكثفة بأسلحة عالية الدقة تطلق من البحر، لمواقع كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات بحرية، ولمكان صنعها في حوض بناء سفن في منطقة مدينة أوديسا”.

وتابع البيان أنه “إضافة إلى ذلك تم تدمير مرافق لتخزين الوقود في منطقة مدينتي نيكولاييف وأوديسا، يبلغ حجمها الإجمالي حوالي 70 ألف طن، استخدمت لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية بالوقود.

وأكدت الدفاع الروسية أن كل المواقع التي تقرر استهدافها، تمت إصابتها، وسجل وقوع حرائق وانفجارات في المواقع المدمرة.

كما قالت الدفاع الروسية إن قواتها تتقدم على محور كوبيانسك في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي تقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الاستخبارات الغربية في التفجير.

منشآت مرفئية

يأتي ذلك فيما أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرض “منشآت مرفئية” لأضرار جراء هجوم صاروخي شنّته روسيا ليل الاثنين الثلاثاء استهدف منطقة أوديسا الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.

وقالت القيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد في بيان إن “ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا”، مشيرة الى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها “أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة”.

وأضاف المصدر نفسه أن 21 مسيّرة متفجرة من طراز شاهد-136 دمرت أيضا في منطقة أوديسا وأربعا أخرى في منطقة ميكولايف شمالا حيث أصيبت منشأة صناعية.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كيم عبر تلغرام “اندلع حريق” في المنشأة الصناعية وتمت السيطرة عليه سريعا من دون وقوع ضحايا.

بدورها، أسقطت روسيا 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ليلا، على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية ومسؤول محلي، الثلاثاء.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية القول، إن الدفاعات الجوية وأنظمة الإجراءات المضادة الإلكترونية الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن هجمات الطائرات المسيرة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.