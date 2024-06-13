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روسيا تنفذ عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ خلال تدريبات نووية تكتيكية

منذ 3 دقائق
علم روسيا

علم روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا نفذت عمليات إطلاق إلكترونية لصواريخ في إطار مرحلة ثانية من تدريبات على كيفية نشر أسلحة نووية تكتيكية.

وأضافت الوزارة “في إطار المرحلة الثانية من التدريبات للقوات النووية غير الاستراتيجية، نفذ أفراد من وحدة لينينجراد العسكرية للصواريخ مهمات تدريب قتالي على التقدم بشكل مستتر صوب منطقة محددة والإطلاق الإلكتروني للصواريخ على أهداف معينة للعدو”.

وتابعت الوزارة قائلة “الأفراد المشاركون في تدريب طواقم القوات البحرية نفذوا جولات في منطقة دوريات محددة”.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء التدريبات بعد ما وصفته روسيا بأنها تهديدات من الغرب، بما في ذلك إشارات من مسؤولين غربيين حول السماح لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بأسلحة غربية.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية بحارة يركزون على هدف وهمي قبل بدء عد تنازلي للإطلاق.

    المصدر :
  • رويترز

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