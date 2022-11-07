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روسيا تنفي تكبدها خسائر في شرق أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وكالة الإعلام الروسية الحكومية إن وزارة الدفاع اتخذت خطوة غير معتادة، الاثنين، ونفت تقارير لمدونين عسكريين روس عن أن وحدة لمشاة بحرية تكبدت خسائر بشرية شملت مئات الرجال في هجوم غير مثمر في شرق أوكرانيا.

وقالت الوكالة إن الوزارة رفضت تأكيدات المدونين بأن اللواء 155 في أسطول المحيط الهادي قد تكبد “خسائر فادحة لا طائل من ورائها في الأرواح والمعدات”.

ونقلت الوكالة عن الوزارة أنه على العكس، ففي غضون عشرة أيام ماضية، تقدمت الوحدة مسافة خمسة كيلومترات في مواقع دفاعية أوكرانية جنوب غرب دونيتسك.

ونفت الوزارة بشكل خاص أن قادة اللواء أظهروا عدم كفاءة.

وجاء في البيان أنه “بسبب إجراءات قديرة لقادة الوحدة، لم تتجاوز خسائر مشاة البحرية خلال الفترة المحددة واحدا بالمئة من القوة القتالية، مع إصابة سبعة بالمئة من القوة، وعاد عدد كبير منهم بالفعل إلى الخدمة”.

ويشير الإنكار النادر إلى أن التقارير لمست وترا حساسا في الشهر التاسع من الحرب، والذي يشهد تعرض القوات الروسية لضغوط شديدة في المناطق الأوكرانية المحتلة جزئيا والتي أعلنت موسكو ضمها في خطوة نددت بها كييف والغرب ومعظم دول الأمم المتحدة بوصفها غير قانونية.

وتزايد انتقاد المدونين العسكريين الروس، الذين يبلغ عدد متابعي بعضهم إلى نصف مليون أو أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لإخفاقات جنرالات موسكو منذ أن استعادت أوكرانيا السيطرة على أجزاء كبيرة في شمال شرق البلاد في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

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