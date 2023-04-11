روسيا تنقل إمدادات وقود إلى إيران عبر السكك الحديدية

قالت ثلاثة مصادر وبيانات صادرات إن روسيا بدأت في نقل صادرات وقود إلى إيران عبر السكك الحديدية للمرة الأولى في وقت سابق هذا العام لتنويع إمداداتها من المنتجات النفطية بعدما عزف المشترون الدوليون عن التجارة مع موسكو.

وتوثق روسيا وإيران العلاقات بينهما لدعم اقتصاديهما وتقويض العقوبات الغربية التي تعتبرها موسكو وطهران غير مبررة.

وفي مارس الماضي، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية‭ ‬إن طهران تعتمد على “كميات ضخمة” من مبادلات النفط والغاز من روسيا هذا العام.

ونقلت الوكالة عن خاندوزي قوله “هذا العام سيشهد كميات ضخمة من إمدادات التبادل. نحن سعداء للغاية لأن طهران وموسكو بدأتا التعاون في مسألة تبادل إمدادات النفط والغاز”.

ولم ترد تفاصيل عن حجم النفط والغاز الذي تتوقعه إيران. وقالت روسيا في أكتوبر الماضي إن صفقة التبادل مع إيران قد تشمل مبدئيا خمسة ملايين طن من النفط وعشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وفقا لرويترز.