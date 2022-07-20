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روسيا تهدد بوقف توريد النفط للسوق العالمية في هذه الحالة!!

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يوليو - 2022 1:51 صباحًا
أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات

أزمة نفط عالمية مع انخفاض إنتاج روسيا الخاضعة للعقوبات

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله الأربعاء إن روسيا لن تورد النفط إلى السوق العالمية إذا فُرض سقف للأسعار دون تكلفة الإنتاج.

وتحث وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على وضع سقف لدفع أسعار النفط للانخفاض وجعل الأمر أكثر صعوبة على موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا.

ونقلت إنترفاكس عن نوفاك قوله للتلفزيون الروسي “إذا كانت هذه الأسعار التي يتحدثون عنها أقل من تكلفة إنتاج النفط، عندئذ فإن روسيا بالطبع لن تضمن توريد هذا النفط إلى الأسواق العالمية. هذا يعني أننا ببساطة لن نعمل بخسارة.”

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في وقت سابق اليوم إن أسعار النفط ستشهد زيادات حادة إذا فُرض سقف.

وتزيد البرازيل والصين والهند وبعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط واردات الطاقة من روسيا التي تبيع بخصومات حادة عن خامات القياس العالمية لأن الكثير من شركات التكرير الأوروبية توقفت عن شراء النفط الروسي.

على صعيد آخر أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن شركة الطاقة العملاقة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.

وفي حديثه إلى الصحفيين بعد زيارته لطهران، قال بوتين أيضا إن غازبروم ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الغاز، بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بواسطة كييف.

وأعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة، في 16 حزيران/يونيو، خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “نورد ستريم1” بأكثر من 40% يومياً، نظراً إلى عدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة “سيمنز” الألمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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