روسيا تهدد "كاسباروف" بطل العالم السابق في الشطرنج باتهامات جنائية

ذكرت وكالة تاس للأنباء اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن بطل العالم السابق في الشطرنج جاري كاسباروف الذي فر من روسيا قبل عشر سنوات خوفا من الاضطهاد قد يواجه قضية جنائية في موسكو لانتهاكه قانون “العملاء الأجانب” الروسي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مسؤولي إنفاذ القانون الروس قالوا إن هناك “كل الأسباب” لتوجيه الاتهام إلى كاسباروف، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال المسؤولون الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم إن كاسباروف المنتقد للكرملين بشدة قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة إذا تم فتح القضية.

كانت روسيا قد وضعت كاسباروف على قائمة الأفراد الذين تصنفهم عملاء أجانب بعد وقت قصير من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه الكامل لأوكرانيا في عام 2022. وتضم القائمة العشرات من معارضي بوتين.

ولم يرد المكتب الإعلامي لكاسباروف بعد على طلب للتعليق.

وبموجب هذا القانون فإن العميل الأجنبي هو الشخص الذي يتلقى الدعم من دول أجنبية أو يخضع لنفوذ أجنبي ويشارك في أنشطة سياسية في روسيا.

يتطلب قانون العميل الأجنبي، الذي أدانه الاتحاد الأوروبي وواشنطن على نطاق واسع، من أي شخص يتم تحديده على أنه يتمتع بدعم أو نفوذ أجنبي التسجيل لدى وزارة العدل وإعلان نفسه عميلا أجنبيا.