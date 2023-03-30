روسيا تواصل إخطار أمريكا بإطلاق الصواريخ الباليستية

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قال، الخميس، إن موسكو ستواصل إخطار الولايات المتحدة بإطلاق أي صواريخ باليستية عابرة للقارات أو من الغواصات رُغم تعليق آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الدولتين.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي تعليق معاهدة (نيو ستارت) الموقعة عام 2010، والتي تنص على الحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها. وردا على ذلك، قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستوقف تبادل بعض البيانات عن قواتها النووية مع موسكو.

ونقلت إنترفاكس عن ريابكوف قوله إن روسيا تعهدت بأن تلتزم بعدد الرؤوس النووية برغم تعليق المعاهدة وإنها ستواصل تنفيذ اتفاق 1988 بشأن تبادل إخطارات إطلاق الصواريخ.

وقال مسؤول أمريكي كبير الشهر الماضي إن تعليق روسيا للمعاهدة أظهر أنها “قوة نووية غير مسؤولة”.

وبرر بوتين الأمر بقوله، وبدون إعطاء أي دليل، إن الغرب متورط بشكل مباشر في الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الاستراتيجية الروسية داخل الأراضي الروسية.

وقال إن مطالبة حلف شمال الأطلسي لروسيا السماح بتفتيش قواعدها النووية بموجب معاهدة (نيو ستارت) عبثية.

من ناحية أخرى، قالت روسيا أمس الأربعاء إنها بدأت مناورات بأنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات وعدة آلاف من الجنود.