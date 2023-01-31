روسيا تواصل الترحيل القسري للأوكرانيين وتنقل الأطفال من خيرسون

تواصل السلطات الروسية ترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق المحتلة في منطقة خيرسون منتهكة بذلك المبادئ الأساسية لحماية الأطفال في زمن الحرب وإصدار جوازات سفر روسية للأطفال الأوكرانيين وتسليمهم للتبني.

ولا تزال مسألة الأطفال الأوكرانيين الذين رحلتهم روسيا وعودتهم إلى أراضي أوكرانيا من أصعبها لأنه لا يوجد حوار مع الروس بشأن هذا الموضوع. على وجه الإجمال، اختطف البلد المعتدي بالفعل أكثر من 14000 طفل أوكراني.

الآن الروس في عجلة من أمرهم لإبعاد الأطفال الأوكرانيين لأنهم يفهمون أن سيحدث تحرير الأراضي الأوكرانية ولذلك لا يستطيعون احتجاز خيرسون. وفيما يتعلق بجغرافية الترحيل، تم بالفعل تحديد 57 منطقة نائية في الاتحاد الروسي، حيث يتم إرسال الأطفال. من بينها القوقاز وكالميكيا وتتارستان وساخالين، وهي أجنبية اجتماعيًا وثقافيًا للأطفال الأوكرانيين. ويشكل الانغماس المتعمد للقصر في ثقافة أجنبية انتهاكا لحقوقهم بموجب القانون الإنساني الدولي. قد سبق توجيه انتباه اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة إلى هذا الأمر.

الترحيل ظاهرة جديدة من هذه الحرب. تشمل الإحصاءات الأوكرانية الرسمية عن الأطفال الذين تم نقلهم إلى روسيا حالات مختلفة – عندما يخرج الروس الأيتام والأطفال الذين تركوا مؤقتًا بدون رعاية الوالدين وكذلك أولئك الذين لديهم آباء.

كما يتم ترحيل الأطفال الذين تم إجلاؤهم قسراً مع والديهم. حتى الإجلاء الطوعي المفترض إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها قسري، لأن البلد المعتدي خلق الظروف التي يضطر فيها الأوكرانيون وأطفالهم إلى الذهاب إلى هناك. وفقًا لمصادر مختلفة، رحلت روسيا ما بين 260.000 وما يقرب من 700.000 قاصر وما بين 1.5 و2500 يتيم. أصبح ما لا يقل عن 400 طفل بالفعل أعضاء في عائلات روسية.

وبطبيعة الحال، فإن الممارسة الروسية المتمثلة في ترحيل الأوكرانيين من الأراضي التي تحتلها أوكرانيا مؤقتا، ولا سيما كيرسون، هي عمل من أعمال الإبادة الجماعية وسيتحمل صانعو القرار ومرتكبوها المسؤولية عن ذلك. قد اضطلع مجلس أوروبا بدور رئيسي في تعزيز فكرة إنشاء محكمة خاصة للتحقيق في جريمة العدوان على أوكرانيا. وهذا ما يؤكده القرار المتعلق بالجوانب القانونية والمتعلقة بحقوق الإنسان للعدوان الروسي على أوكرانيا الذي اتخذ في دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. هذه هي الوثيقة الدولية الأولى التي تصف بالتفصيل الخطوات الأولى نحو إنشاء المحكمة، وكذلك موقع المحكمة في لاهاي. واقترح القرار الجديد أن تكمل المحكمة الخاصة في لاهاي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وينبغي للولايتين القضائيتين أن تتفقا على المسائل العملية والقانونية، بما في ذلك تبادل الأدلة، واحتجاز المشتبه فيهم، ووضع خطط مشتركة لحماية الشهود، وتسلسل المحاكمات. ومسألة عودة الأطفال الأوكرانيين مدرجة أيضا في جدول أعمال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ويشير القرار تحديدا إلى جرائم الجيش الروسي، بما في ذلك القتل المستهدف، وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين وأسرى الحرب والاختطاف والاغتصاب والسجن غير القانوني والنقل القسري للمواطنين الأوكرانيين بمن فيهم الأطفال إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا. وصرح رئيس الوفد الليتواني إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إيمانويلس زنغيريس، لراديو سفوبودا أن قضية عودة الأطفال الأوكرانيين مهمة للغاية.

أصر على إدراج المسألة في القرار.

بعد كل شيء، يجب إعادة هؤلاء الأطفال في أسرع وقت ممكن لأنهم سيذهبون إلى المدارس الروسية ومنهم سيحاولون جعل «روس حقيقيين»، سيتم إخبارهم عن النظرة الروسية للتاريخ، وتحولهم إلى دولة شمولية للعبيد. ووصفت روسيا نفسها إخراج الأطفال بأنه إنقاذ من القصف المزعوم من قبل الجيش الأوكراني، الذي حرر الأراضي المحتلة. لكن الحرب ليست ذريعة لخطف الأطفال من والديهم، كما تفعل روسيا في أوكرانيا.

وهذا محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. كان نقل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا ومحاولات غسل أدمغتهم بحرمانهم من لغاتهم وثقافتهم جريمة أخرى من جرائم الإبادة الجماعية التي تتطلب الملاحقة القضائية. في غضون ذلك، يستمر الإرهاب الروسي في أوكرانيا. ويمكن إيقافه من خلال وحدة العالم المتحضر، ولا سيما تعزيز تأثير العقوبات على روسيا وتسليم الأسلحة الغربية في الوقت المناسب إلى القوات المسلحة الأوكرانية. وفي نهاية المطاف، يجب على كل إرهابي أن يجيب على جرائمه، سواء شخصيا أو كدولة إرهابية، من خلال العزلة والإهانة.