روسيا توافق على تصدير الغذاء من أوكرانيا مقابل رفع العقوبات

أعربت روسيا عن استعدادها السماح لأوكرانيا بتصدير الغذاء وإنهاء حصارها لموانئ البحر الأسود، مع تنامي المخاوف بشأن نقص الغذاء العالمي بسبب الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، قوله لوكالة أنباء ”إنترفاكس“ الروسية، إن ”بلاده مستعدة لتوفير ممر آمن للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا“، مضيفا: ”نحن دائما على استعداد للحوار مع كل أولئك الذين يسعون إلى حل سلمي لجميع المشاكل“.

وأضاف رودنكو: ”قلنا مرارًا وتكرارًا في هذه النقطة إن حل مشكلة الغذاء يتطلب مقاربة شاملة، بما في ذلك رفع العقوبات التي تم فرضها على الصادرات الروسية والمعاملات المالية.. ويتطلب ذلك أيضًا إزالة الألغام من الجانب الأوكراني من جميع الموانئ التي ترسو فيها السفن“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا أثار أزمة غذاء عالمية حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى تجويع الملايين وتؤدي إلى اضطرابات مدنية في البلدان المعرضة للجوع، بعدما أغلقت موسكو الموانئ الأوكرانية، وأوقفت الصادرات من أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم“.

ووفقا للصحيفة، جاءت تصريحات رودنكو، في وقت تجري فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات أزمة مع أوكرانيا، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بفتح ”قنوات تضامن“ مع أوكرانيا لنقل صادرات الحبوب على طول الطرق البرية مع الدول الأعضاء المجاورة، وبعد اتهام رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لروسيا بأنها تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح له تداعيات عالمية.