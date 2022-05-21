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روسيا أوقفت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة

21 - مايو - 2022
آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 8:15 صباحًا
الغاز الروسي

الغاز الروسي

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التوتر يزداد يوماً بعد يوم بعد، وذلك بعد تقديم فنلندا والسويد طلب الانضمام الى حلف الناتو، هذا وقالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة جازبروم الروسية أوقفت اليوم السبت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة ،في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.

وقالت شركة جازجريد فينلاند في بيان “واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت”، وتعد إيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.

كانت شركة جازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت يوم الجمعة إن جازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة صباح اليوم السبت.

وتطالب شركة جازبروم الروسية الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز الروسي بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها لأوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك

    المصدر :
  • رويترز

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