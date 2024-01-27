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روسيا تُبدي استعدادها لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز

منذ 22 دقيقة
الغاز الروسي (تعبيرية)

الغاز الروسي (تعبيرية)

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أبدى نائب رئيس وزراء روسيا، ألكسندر نوفاك، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، عم استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات الغاز الطبيعي قبل انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لنقل الغاز في أواخر 2024.

وبموجب اتفاق مدته خمس سنوات أبرمته موسكو مع كييف في 2019، تصدّر روسيا الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مقابل رسوم استخدام شبكة خطوط أنابيب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله “إذا رغب الطرف الآخر وهو الاتحاد الأوروبي، فنحن مستعدون للمناقشات. حتى الآن، لا نرى أي رغبة في هذا”.

وأحجم مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس الجمعة عن التكهن بشأن فرص تمديد اتفاق نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد 2024، لكنه قال إن التكتل يقيّم جميع الاحتمالات والاستعداد لها.

المصدر: رويترز

    المصدر :
  • رويترز
  • سبوتنيك

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