روسيا تُحذّر: تدخّل "إيكواس" العسكري لن يُحقق سلامًا دائمًا في النيجر

شدد نائب مدير قسم الإعلام بالخارجية الروسية، أليكسيي زايتسوف، اليوم الأربعاء، على أنّه من غير المرجح أن يساهم التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” باستقرار الوضع في النيجر.

وصرح زايتسوف خلال إحاطة إعلامية: “نؤيد جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الأفريقية لمساعدة الشعب النيجري على الخروج من الأزمة”، وفق وسائل إعلام روسية.

غير أنّه أضاف: “في الوقت نفسه، نعتقد أن تدخل “إيكواس” في شؤون دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل”.

فيما ختم قائلًا: “نعول على أن يتم إيجاد حلول مقبولة في إطار المزيد من الجهود الدبلوماسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن النيجر”.

يذكر أن “إيكواس” كانت حددت يوم الأحد المنصرم كمهلة قصوى لتسليم الانقلابيين السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، فيما حددت المجموعة اجتماعاً جديداً الخميس لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.