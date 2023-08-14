روسيا تُطمئن الهند: سنُسلّم أنظمة الدفاع الجويّ في الموعد المتّفق عليه

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن أحد كبار مسؤولي الصادرات الدفاعية قوله اليوم الإثنين، إنّ روسيا ستسلم الهند دفعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي إس-400 المضادة للطائرات، وفق الإطار الزمني المتفق عليه.

والهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وما زالت تعتمد على التكنولوجيا الروسية للأسلحة التقليدية في الغالب، لكن المسؤولين في نيودلهي يعبرون عن قلقهم من أن تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في تأخر تسليم الأسلحة والمعدات في الموعد المحدد.

ونقلت إنترفاكس عن دميتري شوغاييف، رئيس الوكالة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني: “إنتاج أنظمة الصواريخ إس-400 تريومف المضادة للطائرات يتم وفقا للجدول الزمني المحدد”.

وأضاف في تصريحات خلال فعالية للقوات المسلحة: “من المتوقع أن يتم تسليم المعدات من أنظمة إس-400 تريومف خلال الإطار الزمني المتفق عليه”.

واشترت الهند وحدات نظام الدفاع الجوي إس-400 تريومف في عام 2018 مقابل 5.4 مليار دولار. وتم تسليم ثلاثة من الأنظمة مع انتظار تسليم اثنين آخرين.

وذكرت إنترفاكس أنه من المقرر أن تكتمل عمليات التسليم بحلول نهاية عام 2024.

وقال سلاح الجو الهندي في مارس/ آذار إن الحرب في أوكرانيا أعاقت إمدادات دفاعية حيوية من روسيا.

وسعت نيودلهي في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر الواردات أو الاعتماد بدلا من ذلك على معدات محلية الصنع.

وتشتري الهند طائرات مقاتلة فرنسية وطائرات مسيرة إسرائيلية ومحركات نفاثة أمريكية. لكن روسيا ما زالت مصدرا لواردات أسلحة بقيمة 8.5 مليار دولار من إجمالي 18.3 مليار دولار أنفقتها الهند على واردات الأسلحة منذ عام 2017، وفقا لبيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.