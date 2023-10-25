روسيا تُعلن تجنيد 385 ألف عسكري هذا العام

جنّدت القوات المسلّحة الروسية 385 ألف شخص حتى الآن ‏هذا العام، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء، فيما تحتاج ‏موسكو لأعداد كبيرة من الجنود من أجل عمليتها العسكرية ‏في أوكرانيا.‏

ولم تكشف روسيا عن عدد الجنود الذين خسرتهم خلال ‏العملية المستمرة منذ 20 شهراً، إلاّ أن تقديرات مستقلة ‏تتحدّث عشرات الآلاف.‏

أطلقت موسكو حملة تجنيد مكثّفة فعرضت رواتب ضخمة ‏وبرامج رعاية اجتماعية في مسعى لتجنيد جنود للقتال.‏

وأفاد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف الذي يشغل ‏حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في تسجيل ‏مصوّر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن “معدّل ‏التجنيد للخدمة العسكرية المتعاقد عليها ازداد بشكل كبير. ‏يوقّع أكثر من 1600 شخص عقدا مع القوات المسلحة ‏يوميا”.‏

وفي ظل نقص في عدد القوات، جنّدت روسيا أكثر من 300 ‏ألف من قوات الاحتياط في إطار “تعبئة جزئية” مثيرة للجدل ‏العام الماضي.‏

وتسود تساؤلات واسعة حيال عمليات تجنيد إجباري جديدة ‏فيما يقترب النزاع في شرق أوكرانيا من جمود يصاحب فصل ‏الشتاء وتتزايد خلاله الخسائر.‏