روسيا تُغرق أوكرانيا في "العتمة".. والطقس يزيد الوضع سوءًا

على وقع الضربات الجوية الروسية التي قالت شركة تشغيل الشبكة الوطنية إنها تسببت في نقص كبير في الإمدادات، فرضت أوكرانيا انقطاعًا طارئًا للتيار الكهربائي اليوم الخميس، في الوقت الذي حاولت فيه إصلاح البنية التحتية للطاقة.

يأتي ذلك بعد أن قصفت روسيا منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا، في أحدث موجة كبيرة من الهجمات يوم الإثنين، في وقت يرتفع فيه استهلاك الطاقة عادة بسبب حلول فصل الشتاء.

إلى ذلك، قالت شركة “أوكرانيرجو” المشغلة لشبكة الكهرباء: “اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية لمحطات الطاقة وشبكة الجهد العالي، يعاني النظام من نقص كبير في الكهرباء”.

أضافت أن “الطقس زاد الوضع سوءًا، إذ تواجه المناطق الغربية الصقيع والأمطار والثلوج والرياح العاتية التي تسببت في تجمد الأسلاك، لكن أصعب الأوضاع كانت في المناطق الشرقية حيث كان القتال أعنف”.

فيما قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا: “في جميع المناطق، هناك نقص في الطاقة يصل إلى ثلث ما هو مطلوب”.

هذا وقالت شركة “دي.تي.إي.كيه”، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، إن هناك انقطاعات طارئة للكهرباء الآن في العاصمة كييف ومحيطها ومنطقة أوديسا الجنوبية وفي دنيبرو بوسط البلاد.

يشار إلى أنّ روسيا زادت من هجماتها على منشآت الطاقة في الأسابيع القليلة الماضية، قائلة إن الضربات على البنية التحتية الحيوية مشروعة عسكريا. وتقول أوكرانيا إن الهجمات التي تهدف إلى التسبب في معاناة المدنيين تعتبر جريمة حرب.