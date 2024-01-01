روسيا: جزيرة سخالين معرضة لخطر تسونامي وعمليات الإجلاء جارية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها (الاثنين 1-1-2024) إن مناطق بجزيرة سخالين الروسية القريبة من اليابان والواقعة على الساحل الروسي على المحيط الهادئ معرضة لخطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) وإن عمليات لإجلاء السكان تجري حاليا.

وذكرت الوكالة أن روسيا أصدرت اليوم الاثنين تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في مدينتي فلاديفوستوك وناخودكا في أقصى شرق البلاد.

وضرب زلزال هائل بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة وسط اليابان اليوم الاثنين مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي وإصدار تعليمات للسكان بالإخلاء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن موجة تسونامي بارتفاع متر واحد ضربت مناطق على الساحل الغربي بطول بحر اليابان فيما يتوقع وصول موجة أكبر لاحقا.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات تسونامي.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاياشي يوشيماسا في مؤتمر صحفي طارئ إن السلطات لا تزال تتحقق من حجم الأضرار ونبهت السكان للاستعداد لهزات أخرى محتملة.

وأظهرت لقطات بثتها إن.إتش.كيه مبانٍ تنهار في إيشيكاوا، كما أدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

وقالت شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 36 ألف منزل في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما.