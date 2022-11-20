روسيا.. حريق ضخم داخل مستودع في موسكو

نشب حريق ضخم داخل مستودع كبير، وسط العاصمة الروسية موسكو، الأحد.

وكشفت وزارة الحالات الطارئة الروسية، أن المستودع يقع بالقرب من 3 محطات رئيسية لخطوط السكك الحديدية، وهي لينينجرادسكي وياروسلافسكي وكازانسكي، تربط جميعها العاصمة موسكو بمدن سان بطرسبورج، وكازان، وفلاديفوستوك.

وأصدرت الوزارة بيانًا كشفت فيه تفاصيل الحريق، موضحةً أن النيران اشتعلت في مستودع طوب مكوّن من طابقين، قرابة الساعة 12 مساءً بتوقيت جرينيتش، ومع حلول الثانية مساءً، التهم اللهب 2500 متر مربع من البناية.

أردف بيان الوزارة، المنشور عبر حسابها الرسمي بتطبيق “تليجرام”، أنها أرسلت 3 مروحيات إضافةً إلى قطار إطفائيين للتعامل مع الحادث، وهو ما جرى تدعيمه بـ80 عنصر إنقاذ.

من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديد الروسية، أن النيران لم تؤثر على سير القطارات، كما أنها لا تهدد حياة المسافرين.