روسيا: خفض إنتاج النفط مهم لدعم الأسعار العالمية

قال الكرملين، الاثنين، إن دعم أسعار النفط والمنتجات النفطية يصب في مصلحة قطاع الطاقة العالمي، وذلك بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستمدد خفضا لإنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وروسيا عضو في مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط التي أعلنت تخفيضات مجمعة بنحو 1.16 مليون برميل يوميا في خطوة مفاجئة أمس الأحد وصفتها الولايات المتحدة بأنها غير منطقية.

وردا على سؤال حول الانتقادات الأمريكية، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “في هذه الحالة، من مصلحة (قطاع) الطاقة العالمي الحفاظ على الأسعار العالمية للنفط والمنتجات النفطية عند المستوى المناسب. وهذا ما يجب التركيز عليه. وسواء كانت البلدان الأخرى راضية أم لا، فهذا شأنهم الخاص”.

وأضاف بيسكوف أن من المهم الحفاظ على الأسعار عند مستوى معين لأن هذا القطاع كثيف الاستثمار ولأنه في المستقبل المنظور ليس من الممكن تلبية احتياجات جميع البلدان من مصادر متجددة.

ولدى سؤاله عما إذا كانت روسيا قد نسقت إجراءاتها مع أوبك+، قال “روسيا على اتصال دائم مع عدد من دول مجموعة أوبك+، هذه عملية طبيعية، لكن لا شيء أكثر. وفي هذا الصدد، يكون للدول خط مستقل، مصلحة مستقلة في استقرار السوق”.