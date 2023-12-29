روسيا.. رئيس المخابرات الخارجية يتعهد بمنع التدخل الأجنبي في الانتخابات

قال “سيرغي ناريشكين” رئيس المخابرات الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، في مقطع مصور نُشر (الجمعة 29-12-2023)، إنه يتعين على رجال المخابرات الروسية بذل كل جهد لمنع أي تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية في مارس آذار.

وأعلن بوتين هذا الشهر، في تعليقات أدلى بها للجنود، أنه سيترشح للانتخابات، وهي الخطوة التي من المؤكد أنها ستسمح له بالبقاء في السلطة لمدة ست سنوات أخرى على الأقل.

وتولى بوتين، الذي سلمه بوريس يلتسين الرئاسة في اليوم الأخير من عام 1999، قيادة البلاد لفترة أطول من أي حاكم آخر منذ جوزيف ستالين، متفوقا حتى على ليونيد بريجنيف الذي دام حكمه 18 عاما.

وقال ناريشكين “هناك حدث سياسي مهم في العام الجديد: انتخاب رئيس روسيا الاتحادية”.

وأضاف “علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع المحاولات المحتملة للتدخل الخارجي”.

ويقول سياسيو المعارضة إن الانتخابات مجرد “ورقة توت للديمقراطية” للتغطية على ما يعتبرونه دكتاتورية فاسدة في روسيا تحت حكم بوتين.

ويرفض أنصار بوتين ذلك، مشيرين إلى بعض استطلاعات الرأي المستقلة التي تظهر أنه يتمتع بمعدلات تأييد تتجاوز 80 بالمئة. ويقولون إن بوتين استعاد النظام وبعض النفوذ الذي فقدته روسيا خلال الفوضى التي صاحبت انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.