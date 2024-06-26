روسيا ستستأنف حركة قطارات الركاب مع كوريا الشمالية في يوليو

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، أن روسيا ستستأنف خدمة قطارات الركاب المباشرة مع كوريا الشمالية في يوليو تموز بعد توقف لأربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقلت الوكالة عن أوليج كوزيمياكو حاكم منطقة بريمورسكي كراي في شرق روسيا والمتاخمة لحدود كوريا الشمالية قوله إن القطارات ستسير من مدينة فلاديفوستوك إلى ميناء راسون في كوريا الشمالية.

ونسبت الوكالة إلى كوزيمياكو قوله خلال افتتاح مهرجان للبضائع الكورية الشمالية في فلاديفوستوك “عند الانطلاق من فلاديفوستوك، سيذهب الناس مباشرة إلى كوريا الشمالية للاستمتاع بالجمال والطبيعة والثقافة هناك، والتعرف على العادات والتقاليد”.

وتتقارب روسيا مع آسيا وأفريقيا سعيا لإقامة علاقات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية من بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022 والعقوبات التي فُرضت عليها لاحقا من حلفاء كييف.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين كوريا الشمالية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2000 لتعميق علاقات موسكو مع بيونجيانج وتوقيع اتفاق ثنائي يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل.