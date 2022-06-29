روسيا ستسعى لبيع الذهب إلى دول أخرى بعد حظر أمريكي

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء إن روسيا ستسعى لتصدير الذهب إلى دول أخرى بعد أن استحدثت الولايات المتحدة حظرا على واردات الذهب الروسي.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عن حزمة جديدة من العقوبات تشمل حظرا على الواردات الجديدة من الذهب الروسي وذلك في إطار تعهدات من زعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع لفرض مزيد الضغوط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان وحظرت الواردات الجديدة من الذهب الروسي، مما يزيد الضغط على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانا، قالت إن العديد منها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلى 29 شخصا في محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا.

وتجمد هذه الخطوة أي أصول أمريكية للمستهدفين وتمنع بشكل عام الأمريكيين من التعامل معهم.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان “استهداف صناعة الدفاع الروسية سيقلل من قدرات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ويزيد من إعاقة حربه على أوكرانيا، التي تعاني بالفعل ضعف الروح المعنوية وانهيار سلاسل التوريد والفشل اللوجستي”.

وهذا هو أحدث إجراء أمريكي في سلسلة عقوبات تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.