روسيا: سندافع عن حدودنا بكل الوسائل

تعهدت موسكو باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل، بما فيها العسكرية، لضمان أمن حدود الدولة، وذلك بعد حادثة خرق مدمرة Defender البريطانية الحدود الروسية قبالة القرم، واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين اليوم الجمعة بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة Defender وتأجيج أزمة بتصرفاتها.

قال: “يحاولون بتصرفاتهم تأجيج الوضع والتسبب فعليا في نشوب نزاع، ما يتناقض تماما مع أعراف القانون الدولي”.

لفت الدبلوماسي إلى أن البيانات التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن المحادثات التي جرت بين سفينة تابعة لحرس السواحل الروسي وDefender “تضع كل النقاط على الحروف” وتفشل ما وصفه “محاولات خبيثة من بعض المسؤولين الكبار في لندن وممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية لتشويه جوهر ما حصل”.

شدد ريابكوف على انتماء القرم إلى قوام روسيا، رغم عدم اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بذلك، قائلا: “هذه هي مياه إقليمية روسية وحدودنا وسندافع عنها بكل الوسائل المتوفرة لدينا، بينها العسكرية”.

وأطلقت قوات تابعة للجيش الروسي الأربعاء طلقات تحذيرية باتجاه Defender بعد أن خرقت هذه المدمرة البريطانية حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وذلك بحسب “نوفوستي”.