روسيا سيطرت على شرق سيفيرودونتسك.. حاكم لوغانسك يكشف

بعد ساعات على تبادل التصريحات المتناقضة حول وضع المدينة المهمة في الشرق الأوكراني، أكد حاكم منطقة لوغانسك حيث تقع مدينة سيفيرودونتسك، أن القوات الروسية تواصل اقتحام المدينة.

وأوضح في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، أن السيطرة على سيفيرودونيتسك، باتت مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية.

كما أضاف أن الروس سيطروا على الجزء الشرقي من البلدة. وقال: “الوضع صعب للغاية، فقد كان الروس يسيطرون على 70 بالمئة من المدينة، لكن خلال اليومين الماضيين اضطروا للتقهقر، وقد أضحت سيفيرودونتسك الآن مقسمة إلى نصفين، بشكل أو بآخر”.

إلى ذلك، أكد أن أجزاء من مصنع آزوت للكيماويات تضررت في هجمات وقعت أمس السبت.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن القوات الأوكرانية انسحبت من سيفيرودونتسك نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة، إثر تكبدها خسائر كبيرة خلال المعارك.

يشار إلى أن القوات الروسية كانت أطلقت منذ مارس الماضي المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على مناطق الشرق. وقبل نحو أسبوع كثفت مساعيها لدخول سيفيرودونتسك، التي تعتبر بلدة مفتاحية في إقليم دونباس، سيمهد سقوطها الطريق للسيطرة الروسية على سلوفيانسك وكراماتورسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في الشرق.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014، بهدف فتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها، بنفس العام.