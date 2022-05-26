روسيا: شروط زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات غير جدية

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن شروط الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين غير جدية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أعرب عن عزمه زيارة السعودية والبحرين يوم 31 أيار.

كما تطرق إلى العلاقات بين موسكو وبكين، مشيرًا إلى أنّ ذلك لا يعني إقامة تحالف عسكري ضد أي طرف.

وكان مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي، أكد الأحد الماضي، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا التي جمدت بمبادرة من كييف.

وأوضح في مقابلة تلفزيونية مع قناة ONT البيلاروسية، أن الكرة في ملعب أوكرانيا لاستئناف محادثات السلام، مشيراً إلى أن تجميدها كان بمبادرة أوكرانية بالكامل.

كذلك، قال إن بلاده لم ترفض إجراء المحادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر ذلك مرارًا، بحسب ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

يذكر أن الجانبين أكّدا خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ نيسان الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.

غير أنّ الأسابيع الأخيرة الماضية لم تشهد أي تواصل يذكر بين الجانبين.

وقد عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 نيسان، بحسب ما أكدت حينها وكالات رسمية روسية.