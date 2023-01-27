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روسيا: عقوبات أمريكا الجديدة ستؤثر على الصفقات التجارية الأجنبية

منذ ساعة واحدة
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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قالت روسيا الجمعة إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب حربها في أوكرانيا “عبثية” وإنها ستجعل من الصعب على الشركات الأجنبية ممارسة الأعمال التجارية.

وقالت سفارة روسيا في الولايات المتحدة “مع كل مجموعة جديدة من العوائق الاقتصادية، يتضح أكثر عوار وعبثية هذا النهج”.

وأضافت أن رواد الأعمال والشركات الأجنبية هم أول من سيعانى من العقوبات الجديدة وأن قدرتهم على مواصلة العمل مع الشركاء الروس “تتقلص باستمرار”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس 26\1\2023، أنها فرضت عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بغزو روسيا أوكرانيا.

كما وصفت مجموعة فاغنر، وهي مجموعة شبه عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، بأنها “منظمة إجرامية متعددة الجنسيات” مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

    المصدر :
  • رويترز

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