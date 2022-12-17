روسيا: عقوبات الاتحاد الأوروبي ستعود عليه بمزيد من المشاكل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،السبت، إن الجولة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بلدها ستؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل داخل الكتلة.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تقديم 18 مليار يورو (19 مليار دولار) لتمويل أوكرانيا العام المقبل واستهدفوا موسكو بحزمة تاسعة من العقوبات. وتُدرج الإجراءات ما يقرب من 200 شخص إضافي في القائمة السوداء وتحظر الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين خطوات أخرى.

وقالت زاخاروفا في بيان “الحزمة الحالية سيكون لها نفس تأثير الحزم السابقة جميعا، تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه”.

ودعت بروكسل إلى إلغاء جميع القيود التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة.

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء بالتكتل اتفقت الخميس، على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وأوقف مصرف روسبنك الروسي عملياته بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم، محذرا من احتمال وقف بعض المعاملات وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على البنك ومالكه فلاديمير بوتانين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بوتانين “61 عاما” وشركته القابضة إنتيروس وروسبنك وأفراد من عائلته.